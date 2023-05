Il Pd incontra il gruppo per la ricostruzione: si parla di demografia

Gli "esodati del sisma", ulteriori risorse per Next Appennino, zona franca urbana e questione demografica. Sono alcuni dei temi affrontati nell’incontro tra il circolo Pd di Camerino e gli esponenti del "Gruppo di lavoro sisma 2016 per la ricostruzione socioeconomica", estensori di un documento pubblico contenente proposte per il rilancio della zona più colpita del terremoto. "Gli "esodati del sisma" sono quegli imprenditori, in particolare del settore turistico-ricettivo ma non solo, che avendo avuto distrutte o fortemente compromesse le proprie imprese hanno dovuto cessare l’attività e, oramai a distanza di più di sei anni, dovrebbero provare a ripartire – spiega il partito –. Queste imprese non hanno potuto usufruire dei bandi Next Appennino né della procedura a sportello da essi prevista. Il Pd ritiene che sia possibile svolgere in tempi celeri un censimento di quante imprese nell’area del cratere si trovano in questa situazione e predisporre una specifica misura di sostegno che consenta loro di ritornare sul mercato". Per quanto riguarda Next Appennino, il Partito democratico camerte ribadisce anche "la necessità, alla luce del grande riscontro di domande pervenute, di destinare ulteriori risorse pari ad almeno 300 milioni di euro al finanziamento dei progetti imprenditoriali ammessi in graduatoria". Evidenzia poi come occorra puntare sulla riedizione della Zona franca urbana per ottenere le agevolazioni fiscali e contributive. "È possibile prevedere che, andando progressivamente verso il ritorno alla normalità, lo strumento Zfu resti per un periodo prolungato (fino al 2029) a sostegno delle imprese dell’area dei 44 Comuni più colpiti", aggiunge. "Infine non c’è risposta al tema della natalità, se non si mette in campo una strategia che coinvolga più fattori: dal lavoro pagato dignitosamente, dai servizi per l’infanzia e la conciliazione vita-lavoro ai congedi parentali e l’assegno unico universale, dalla cittadinanza a chi nasce sul suolo italiano all’apporto che può dare l’immigrazione ben regolata", conclude.