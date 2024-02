Il Pd: incontriamo Fiordomo. Lui non gradisce l’annuncio

Il Pd di Recanati prova ad allargare la coalizione di centrosinistra in appoggio alla candidatura del sindaco uscente, Antonio Bravi, unico punto fermo dei numerosi incontri politici che si sono tenuti con le diverse liste civiche e di partito. La novità, che in città ha suscitato davvero molta curiosità, è la notizia, contenuta in una breve nota del Pd cittadino, in cui si comunica che lunedì ci sarà anche un incontro con la lista "Vivere Recanati", da sempre espressione dell’ex sindaco Francesco Fiordomo. Notizia che è stata interpretata da molti come una rinnovata intesa e pacificazione fra le parti, dopo che nelle ultime elezioni, quelle del 2019, si erano trovati in campana elettorale uno contro l’altro, con due candidature concorrenti. O, più semplicemente, un messaggio chiaro di buona volontà, sollecitato da più parti, per rilanciare la palla dall’altra parte, scaricando così la responsabilità verso chi dovesse decidere di non raccoglierla. A gelare simili aspettative, ecco arrivare subito dopo la risposta della lista civica di Fiordomo che rimprovera proprio al Pd di aver comunicato con troppa fretta "la data dell’incontro" chiesto, peraltro, tiene a precisare una nota di Vivere Recanati, "sollecitato dal Pd locale e da quello provinciale, addirittura prefigurandone l’esito. Incredibile! Per cortesia, per ascoltare e per comunicare il nostro pensiero, per ragionare e non per scontrarsi, ci siamo incontrati e ci incontriamo con cittadini, liste e partiti (destra, centro, sinistra), partendo dalla nostra linea civica, unicamente proiettata su Recanati, ribadita e messa in chiaro con chiunque, in particolare ai partiti che ci hanno corteggiato, sia di destra che di sinistra. Siamo solo interessati ad impegnarci e lavorare ad un Progetto Civico". Vivere Recanati, quindi, sembra lanciare un messaggio chiaro quando parla di "Progetto civico" che non contemplerebbe simboli di partito, cosa che rende alquanto difficile un esito positivo per l’incontro di lunedì perché, se intesa eventualmente ci sarà, sarà identica a quella di cinque anni fa, cioè una coalizione di sole liste civiche.

Asterio Tubaldi