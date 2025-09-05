Il Pd: insulti social alla Schlein, una vergogna

Una serie di insulti con riferimenti ai pazienti del Santo Stefano si è scatenata sui social contro Elly Schlein (nella foto), segretaria nazionale del Partito Democratico, a pochi giorni di distanza dalla sua tappa elettorale a Porto Potenza. A segnalarlo è il circolo cittadino del Pd, che ha condiviso su Facebook alcuni screenshot dove si leggono offese rivolte alla Schlein. Tra questi, si vede una foto che ritrae la segretaria nazionale del Pd, insieme a diversi esponenti locali del partito, seguita dal commento fuori luogo di un cittadino che ha scritto: "La Schlein con alle spalle i meno fortunati pazienti dell’istituto Santo Stefano". Un riferimento scomposto e di pessimo gusto all’istituto di riabilitazione Santo Stefano, una realtà ben conosciuta in città che da tanti anni segue e cura diversi pazienti con disabilità fisiche e motorie.

Ma gli attacchi alla Schlein non si sono esauriti qua, perché qualcun altro ha aggiunto altre frasi inappropriate come "Che ce fa Pippo Franco al Santo Stefano?", "Il Pd è stato sempre vicino ai più derelitti", "Io pensavo al palio di Siena, vedevo ‘sto svolto di somaro in primo piano". Tuttavia, oltre a condannare questi toni, il Pd potentino ha voluto sottolineare che uno di questi commenti offensivi su Facebook ha ricevuto persino il "like" da parte del padre di un assessore comunale. "Ci spiace innanzitutto per i veri pazienti del Santo Stefano – è lo sfogo del Pd locale –. Ci spiace, infine, che un post simile sia stato premiato con il ‘like’ del padre di un assessore, per il quale la parola onore dovrebbe avere un significato profondo".