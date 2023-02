Il Pd locale sostiene la candidata Bellomaria: "Una figura nuova"

A Civitanova la segretaria del Pd Lidia Iezzi e il capogruppo Francesco Micucci sono candidati per l’assemblea regionale Dem e sostengono la candidatura a segretaria regionale del Pd di Michela Bellomaria. "Una figura nuova – dicono – nel panorama regionale. Ex operaia e oggi operatrice socio-sanitaria è una persona al di dentro di quel mondo del lavoro a cui il Pd regionale e nazionale devono tornare a guardare con forza". Una figura nuova, ma con esperienza maturata in qualità di vicesindaco nel comune di Cerreto d’Esi, all’interno del cratere sismico, ed è circondata da una squadra di giovani amministratori, tra cui il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili. Da Iezzi e Micucci un invito "a tutti i civitanovesi che guardano con simpatia al Pd e al centrosinistra a partecipare alle primarie di domenica e di sostenere per la segreteria regionale Michela Bellomaria".