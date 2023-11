Il Pd mette sotto la lente la nuova legge urbanistica

Nuova legge urbanistica regionale, iniziativa del Pd che oggi alle 18 organizza in sala consiliare un convegno per parlare di urbanistica e controllo del territorio, presenti il capogruppo in Regione Maurizio Mangialardi, la relatrice di minoranza Anna Casini e il consigliere Romano Carancini. "La legge arriverà in Consiglio regionale a fine novembre, quasi di soppiatto e partono dalle associazioni di categoria e dai cittadini pesanti critiche" attaccano Lidia Iezzi e Francesco Micucci, segretario e capogruppo cittadini del Pd. Insieme al gruppo regionale del Pd, a Iezzi e Micucci interverranno il sindaco di Monte San Giusto, Andrea Gentili, e ci sarà il supporto tecnico del dirigente regionale in pensione Achille Bucci, esperto del settore.