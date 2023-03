Il Pd passa in mano ai giovani "Voglia di essere protagonisti e un vero spirito di servizio"

di Lorenzo Monachesi

"Ci siamo presentati con uno spirito di servizio e con la voglia di essere protagonisti creando le basi per un patto intergenerazionale ed ecco che la candidatura di Chantal Bomprezzi è stata sostenuta anche da Romano Carancini, Angelo Sciapichetti, Francesco Verducci e Alessia Morani". Il 24enne Matteo Pascucci, segretario del circolo Pd di Tolentino, ricorda le prime mosse di quel moto avviato da tanti giovani e sfociato nella candidatura di Bomprezzi alla guida del partito a livello marchigiano. "Tutto – ricorda – è partito dalla volontà di prendere in mano le sorti del partito e risollevarlo dopo due anni di commissariamento. Siamo partiti dal basso e non c’è stata una candidatura calata dall’alto, Bomprezzi faceva parte del nostro gruppo e il suo nome è emerso dopo una serie di valutazioni. Gli elettori ci hanno dato ragione". Quel progetto è stato presentato a Jesi e ha fatto breccia sulla 28enne Ilenia Principi, studentessa di Giurisprudenza di Porto Potenza. "Negli ultimi mesi – dice – mi sono avvicinata alla politica, a dicembre mi sono iscritta al Pd e sono stata a Jesi dove sono rimasta colpita dal progetto di rinnovamento messo a punto dai giovani". C’è tanta voglia di unità. "Ho sostenuto Bonaccini – aggiunge Principi – e c’è da tenere conto di quanto espresso dall’elettorato. Ho fiducia in Schlein che rappresenta il rinnovamento e Bonaccini ha dato la sua disponibilità perché il Pd resti unito". In provincia hanno votato 4.825 persone per la segreteria nazionale, per quella regionale 4.526. "Innanzitutto – dice Pascucci – c’è stata una splendida partecipazione. Una parte residuale non ha votato per la segreteria regionale per la poca conoscenza della questione marchigiana". Non hanno peso gli iscritti al partito vista la sorpresa uscita dai gazebo, dove hanno potuto votare tutti, con la nomina a segretaria di Elly Schlein che ha contraddetto la prima fase: "Solo l’iscritto – spiega Pascucci – può svolgere una funzione importante all’interno del Pd, può essere eletto negli organi di partito, può stare in assemblea, candidarsi per le segreteriei. Insomma, conviene iscriversi".

Forse l’11 marzo dovrebbe tenersi l’assemblea regionale del Partito per la quale sono stati eletti nella provincia di Macerata nove candidati della lista a sostegno della Bomprezzi, e cioè Matteo Pascucci (Tolentino), Ilenia Principi (Potenza Picena), Marco Belardinelli (Camerino), Caterina Rogante (Macerata), Fabrizio Panzavuota (Cingoli), Paola Ottaviani (Macerata), Luciano Ramadori (Camerino), Mirta Romagnoli (Urbisaglia) e Giovanni Chiarella (San Severino); per la lista Bellomaria sono stati eletti Francesco Micucci (Civitanova), Katia Soldini (Macerata), Andrea Marinelli (Recanati), Lidia Iezzi (Civitanova), Tommaso Domizi (Macerata) e Roberta Pennacchioni (Recanati).