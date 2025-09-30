Il Pd primo partito solo a Montecassiano

Nel plebiscito per il candidato Acquaroli, uniche due relative eccezioni in provincia sono rappresentate da Montecassiano e Pollenza. Anche in questi due Comuni ha vinto il centrodestra. Ma a Montecassiano, che schierava tra i candidati consiglieri il sindaco Leonardo Catena (foto), recordman di preferenze nel Pd (quasi quattromila), il primo partito è il Partito democratico, che ha raccolto 1.109 voti contro i 938 di Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione vincitrice. Lo sprint del sindaco non è bastato per far mettere almeno una bandierina a Ricci: anche a Montecassiano le urne hanno premiato Acquaroli che, con la coalizione, ha il 51,59 delle preferenze.

Pollenza invece è l’unico Comune dove il presidente uscente non ha avuto la maggioranza assoluta: il centrodestra si è fermato al 49,47 per cento dei voti, contro il 46,76 per cento delle preferenze totalizzate dalla coalizione avversaria. In questo caso, il recordman dei voti è stato il consigliere comunale all’urbanistica Andrea Primucci. Candidato con la civica "Matteo Ricci Presidente", Primucci è stato il più votato e grazie a lui la civica in un Comune per l’unica volta è il primo partito con un totale di 698 preferenze, davanti al Pd, con 236 voti, ma anche davanti a Fratelli d’Italia, primo partito del centro destra con 668 sì.