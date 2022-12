Il Pd: "Riassegnare fondi all’Istituto del movimento di Liberazione"

Senza fondi regionali, l’Istituto per la storia del movimento di Liberazione nelle Marche rischia la chiusura. "Una catastrofe culturale" commentano dal Pd Maurizio Mangialardi (nella foto), capogruppo regionale, e Fabrizio Cesetti, consigliere regionale. "Nel bilancio di previsione 2022-2025 il centrodestra non ha voluto rifinanziare la legge che dal 1974 garantisce l’attività di ricerca scientifica dell’Istituto per la storia del movimento di Liberazione, e ora uno dei più prestigiosi enti culturali regionali rischia di chiudere i battenti. Con l’Istituto potrebbe andare disperso un patrimonio bibliotecario di valore, che per anni ha permesso a tanti studiosi di approfondire e divulgare la storia moderna e contemporanea delle Marche". La maggioranza ha anche bocciato un emendamento firmato da Mangialardi, Cesetti, Anna Casini, Manuela Bora e Romano Carancini, per ripristinare la legge assegnando un contributo di 50 mila euro. "Una scelta difficile da decifrare - attacca Mangialardi -, se non con la miscela di furore ideologico e atavica ignoranza che anima questa destra nostalgica. Vale la pena ricordare che la decisione presa dalla maggioranza è totalmente incoerente con il progetto in corso di realizzazione della nuova sede in via Cialdini che, con il contributo della Regione, dovrà ospitare alcuni enti culturali, tra cui proprio l’Istituto per la storia del movimento di Liberazione". "Un atto vergognoso - aggiunge Cesetti - uno sfregio alla storia democratica della nostra regione e a quella di tanti giovani marchigiani che hanno sacrificato la vita per la libertà. Negare il diritto alla memoria della Resistenza da cui è nata la nostra Costituzione, impedire che la ricerca contribuisca a rafforzare l’identità culturale e politica antifascista della regione e del paese è un grave atto di prepotenza che rompe ogni legame di rispetto e leale collaborazione istituzionale con questa destra".