Il Pd riparte da Chiarella: "Già 15 iscritti, bene"

Nuova vita per il gruppo settempedano del Partito Democratico. Nei giorni scorsi, nella sala Aleandri, si è svolta un’assemblea per il tesseramento 2023 e per la riapertura del circolo locale. Al centro del dibattito sono stati i temi legati alle problematiche locali, in particolare a quelle della sanità regionale, illustrate da Raffaele Consalvi, membro della direzione provinciale del Pd. Poi l’assemblea ha eletto il nuovo segretario, l’avvocato Giovanni Chiarella, e la responsabile della tesoreria, Mirta Ramaccini. "Con la prima assemblea – spiega Chiarella – abbiamo registrato circa 15 iscritti, è un buon numero se pensiamo che si erano azzerati".

L’obiettivo di Chiarella e del rinnovato Pd è non solo far rinascere il Pd in città ma anche aprirsi a tutto il centrosinistra, a persone che abbiano senso civico e voglia di impegnarsi per il bene della città e del territorio: "Domani la prima attività, un banchetto per raccogliere firme a sostegno della proposta di legge sul salario minimo. Il mio desiderio è che si possa arrivare a costituire anche un gruppo di Giovani Democratici. Abbiamo tante tematiche da affrontare e su cui lavorare, la sanità in primis. Il governo regionale sembrava avere la bacchetta magica e invece i problemi sono sotto gli occhi di tutti, col risultato che la gente non fa più controlli e non si cura. Contiamo di affrontare il tema anche in assemblea pubblica. Poi il rapporto con associazioni per aiutare famiglie in difficoltà, e il tema del lavoro connesso a quello mai sopito della bretella San Severino-Tolentino per la quale ad oggi, dopo il dirottamento dei fondi da parte del Governo, non c è stata una risposta chiara. La nostra è una scommessa, forse grande perché sono trascorsi diversi anni di silenzio ma credo - conclude - che tanta gente si riconosca ancora nei nostri valori".

Gaia Gennaretti