Il Pd risponde a Mei: "Scuola, lavori dopo tre mesi dal collaudo"

"In Consiglio comunale la maggioranza ha approvato la variazione di bilancio per ricorrere a un nuovo mutuo (il terzo per la scuola elementare di Porto Potenza) di 90mila euro e tentare di risolvere il problema delle eccessive temperature in diverse aule, installando sistemi frangisole per schermare le finestre. Di fatto sono stati programmati lavori di manutenzione straordinaria a soli tre mesi dal collaudo dell’immobile". Così il Pd di Potenza Picena risponde al consigliere di maggioranza Catia Mei. "Per far ammettere l’esistenza del problema c’è voluto più di un anno di lamentele da parte dell’istituto scolastico e delle famiglie – attaccano i dem –, che hanno portato alla raccolta di oltre 400 firme di genitori per sollecitare l’amministrazione a intervenire. Poiché tutti hanno ammesso la necessità di intervenire nuovamente sulla scuola, è fondato il timore che qualcosa nella progettazione o nei lavori possa non esser andato esattamente per il meglio. Per approfondire meglio la reale situazione i gruppi di minoranza hanno chiesto di attivare una commissione di indagine, controllo e garanzia per l’edilizia scolastica. Invitiamo Mei a trascorrere un’intera giornata in una delle aule più calde della scuola elementare di Porto Potenza per poi proseguire nell’asilo nido e vedere cosa succede da anni dopo ogni pioggia".