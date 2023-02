Si svolgerà domani mattina, nella sede del Pd di Potenza Picena in via Roma 20, il congresso del circolo per selezionare i due candidati alla segreteria nazionale, che andranno alle primarie del 26 febbraio. Il programma inizierà alle 10, con la nomina del presidente, dei due scrutatori e del garante. A seguire, fino alle 11.30, l’illustrazione delle mozioni collegate ai quattro candidati alla segreteria nazionale e dibattito. Poi, dalle 11.30 alle 12.45, le votazioni. "All’interno di questo intervallo – osserva il circolo del Pd – potranno essere illustrate anche le due mozioni collegate alle candidate alla segreteria regionale. Dalle 12.45 scrutinio e compilazione verbale. Il congresso di circolo è riservato ai soli iscritti, compresi gli iscritti ad Articolo Uno".