Il Pd si rinnova: le idee in un dialogo

"Un nuovo Pd per un nuovo modello di sviluppo: giusto, inclusivo e sostenibile". Saranno questi i temi che si discuteranno stasera. L’appuntamento è alle 21.15, nella sede del Partito democratico in via Mameli. A introdurre i lavori Fulvio Esposito del forum disuguaglianza e diversità. "Abbiamo ritenuto di organizzare una serie di incontri per affrontare temi importanti e dare un luogo di confronto con tutti a partire dal popolo delle primarie. Parliamo del nuovo Pd che dovrebbe nascere nei territori e di un nuovo sviluppo per le Marche. Ritrovare attrattività per i nostri territori creando opportunità per le giovani generazioni, lavoro qualificato e giustamente retribuito, servizi efficienti e di qualità per le persone, combattere le disuguaglianze".