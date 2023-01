Il Pd sui cimiteri: "Ancora fermi alle promesse"

Protesta da parte dei membri del Pd di Potenza Picena, che sabato si sono recati nei due cimiteri cittadini sollevando nuovamente lo stato in cui versano e le varie criticità. Tutto questo, esponendo lo striscione "E’ ora di agire". In una nota, i dem spiegano che nel "Consiglio comunale di giovedì è stata respinta la mozione delle opposizioni sui cimiteri comunali, ed è apparso chiarissimo che su questo tema l’amministrazione continua a navigare a vista. Si è cominciato con le dichiarazioni surreali dell’assessore ai Lavori pubblici, Luisa Isidori, che ha rivendicato la bontà della programmazione fatta sui cimiteri salvo ammettere che è completamente saltata per aria, adducendo una miriade di scuse improbabili. Poi è stata la volta del capogruppo di maggioranza, Luca Strovegli, che ha iniziato sottolineando con molta eleganza che le mozioni dell’opposizione vengono discusse solo perché i consiglieri di maggioranza, bontà loro, restano in aula garantendo il numero legale". Perciò, continua il Pd, "il risultato è che a oggi siamo ancora, dopo quasi due anni di sollecitazioni, a reiterate promesse di inizio lavori per il cimitero di Potenza Picena e di ripresa dei lavori per quello di Porto Potenza. Il tutto mentre per la gestione dei cimiteri si viaggia ancora con proroghe alla vecchia ditta. Abbiamo deciso di dare un segnale per accelerare i tempi: il cimitero di Potenza Picena è ormai prossimo all’esaurimento dei loculi e con intere aree in stato di degrado".