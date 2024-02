Il Pd tra i cittadini:: "Occorre dare vita a un progetto collettivo"

"Dai problemi quotidiani alle grandi strategie per ridisegnare il futuro della comunità, c’è la profonda necessità di creare un contatto stabile con la cittadinanza, in modo da dare senso e concretezza a tutta l’azione amministrativa". È il commento del Pd di Potenza Picena, dopo l’incontro di domenica tra il candidato sindaco del centrosinistra Mario Morgoni e i residenti della zona di piazzale Diaz. "Mentre nel campo del centrodestra tutto tace a soli quattro mesi dal voto – aggiungono i Dem -, emerge con forza la volontà della nostra coalizione di dare vita a un progetto collettivo e plurale che riavvicini i cittadini alla politica, oggi percepita come lontana e indifferente. Stiamo già preparando altri incontri, in modo da toccare entro aprile tutti i quartieri e le frazioni del Comune per dare a tutti l’opportunità di valutare le nostre proposte e di sottoporci criticità e suggerimenti".