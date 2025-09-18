Il papà di un extraterrestre

Matteo Naccari
Il papà di un extraterrestre
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ragazzino accoltellatoGranchio bluGite autunnoConcerti 2026Affari tuoiElettra Lamborghini
Acquista il giornale
CronacaIl Pecorino alla mela rosa è Oscar Green
18 set 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. Il Pecorino alla mela rosa è Oscar Green

Il Pecorino alla mela rosa è Oscar Green

Coldiretti premia la specialità dell’azienda sarnanese di Marica e Mauro Tidei.

Marica e Mauro Tidei alla premiazione

Marica e Mauro Tidei alla premiazione

Per approfondire:

Tra i cinque vincitori marchigiani degli Oscar Green 2025 di Coldiretti Giovani Impresa ci sono anche i fratelli Marica e Mauro Tidei, di Sarnano. Hanno brillato nella categoria Campagna Amica, che promuove il made in Italy, lo stile di vita consapevole e sostenibile, il rispetto dell’ambiente. Hanno conquistato la giuria con il loro Pecorino alla mela rosa dei Sibillini, "simbolo di biodiversità e legame con il territorio" spiega l’associazione. Marica Tidei aveva appena 20 anni quando, con il fratello Mauro 22enne, ha rilevato l’attività di allevamento pecore della nonna Maria. Dall’aprile 2016 gestiscono insieme la società agricola "Il tesoro dei Sibillini". "Formaggio e mela rosa – spiega Marica, che oggi ha 29 anni – erano prodotti che i nostri nonni mangiavano abitualmente perché si trovano in campagna e si mantengono a lungo. Noi abbiamo provato a fare l’abbinamento, e funziona".

Il terremoto aveva distrutto la stalla e la loro casa, ora in costruzione, ma i due non hanno mai lasciato Sarnano. Coltivano granelle e foraggi, orzo, grano, fieno, per i propri animali adottando i criteri di produzione biologica, con l’intento di ottenere un formaggio genuino che rispecchi al massimo i sapori del territorio. Allevando circa 400 ovini. Nel caseificio aziendale producono diversi tipi di formaggio speziato, legandoli sempre a prodotti a chilometro zero, come appunto nel caso del pecorino alla mela rosa: morbido con un profumo delicato. Questa varietà di mela è un presidio slow Food e sigillo di biodiversità.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Made in Italy