Il Pecorino alla mela rosa è Oscar Green

Tra i cinque vincitori marchigiani degli Oscar Green 2025 di Coldiretti Giovani Impresa ci sono anche i fratelli Marica e Mauro Tidei, di Sarnano. Hanno brillato nella categoria Campagna Amica, che promuove il made in Italy, lo stile di vita consapevole e sostenibile, il rispetto dell’ambiente. Hanno conquistato la giuria con il loro Pecorino alla mela rosa dei Sibillini, "simbolo di biodiversità e legame con il territorio" spiega l’associazione. Marica Tidei aveva appena 20 anni quando, con il fratello Mauro 22enne, ha rilevato l’attività di allevamento pecore della nonna Maria. Dall’aprile 2016 gestiscono insieme la società agricola "Il tesoro dei Sibillini". "Formaggio e mela rosa – spiega Marica, che oggi ha 29 anni – erano prodotti che i nostri nonni mangiavano abitualmente perché si trovano in campagna e si mantengono a lungo. Noi abbiamo provato a fare l’abbinamento, e funziona".

Il terremoto aveva distrutto la stalla e la loro casa, ora in costruzione, ma i due non hanno mai lasciato Sarnano. Coltivano granelle e foraggi, orzo, grano, fieno, per i propri animali adottando i criteri di produzione biologica, con l’intento di ottenere un formaggio genuino che rispecchi al massimo i sapori del territorio. Allevando circa 400 ovini. Nel caseificio aziendale producono diversi tipi di formaggio speziato, legandoli sempre a prodotti a chilometro zero, come appunto nel caso del pecorino alla mela rosa: morbido con un profumo delicato. Questa varietà di mela è un presidio slow Food e sigillo di biodiversità.