Il pediatra Nori: "Più attenzione all’età evolutiva dei bambini"

"L’età dello sviluppo, sia del bambino che della bambina è fondamentale per una crescita armonica sia sotto il profilo fisico che per la formazione, ed è purtroppo anche l’età meno seguita sotto il profilo medico. Bisogna porre più attenzione a questo aspetto. L’età evolutiva va maggiormente seguita sotto il profilo sanitario, e il medico di famiglia dovrebbe proseguire in questo il ruolo prima svolto dal pediatra". Lo dice Paolo Nori (nella foto), medico pediatra da oltre quarant’anni, ex primario del reparto dell’ospedale cittadino e consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Per lui è importante colmare la lacuna e la sanità dispone degli strumenti per farlo.

Perché meno seguita, dottor Nori? "Perché il pediatra si occupa della crescita fino ai 18 anni, poi prevale il metodo del fai da te. L’età adolescenziale è delicatissima e piena di problemi", aggiunge. "quando si cresce in altezza, possono venir fuori noie alla colonna vertebrale e anche agli arti inferiori, è fondamentale per questo il controllo medico. Problemi anche per la verifica di eventuali anomalie nella sfera sessuale. Quando c’era il servizio militare, in qualche modo certi controlli si facevano, oggi non più. Nè è diverso il discorso per le bambine. Oggi diventano ’donne’ anche a 8-9 anni, in largo anticipo, quindi, rispetto al passato. E non bastano le attenzioni della famiglia per accompagnarne lo sviluppo. Uno sviluppo armonico e corretto del corpo", sottolinea Nori, "incide anche sulla sicurezza e sull’equilibrio della persona, per questo bisognerebbe avere maggiore attenzione all’età evolutiva, e il medico di famiglia è a mio avviso la soluzione ideale. È lui che dovrebbe proseguire il ruolo prima svolto dal pediatra e colmare così il vuoto che si crea quando l’adolescente entra nella maggiore età".

Giuliano Forani