Il pellegrinaggio dei ciclisti fino alla Madonna del Ghisallo

Dal santuario di Santa Maria Apparente a quello dei Ciclisti della Madonna del Ghisallo, in provincia di Como. Tutto in bicicletta. Protagonisti dell’impresa sono stati Laura Carota e Roberto Turtù. Li hanno accompagnati in auto, per garantire loro sicurezza lungo un tragitto di 561 chilometri di strada molto frequentata da auto, tir e moto, Gabriella Catini e il marito Vincenzo. Il singolare pellegrinaggio è stato portato a termine in quattro giorni di fatica e sudore, ma non si è trattato, come si potrebbe pensare, di un’impresa di carattere solo sportivo. Laura, infatti, ha depositato al Santuario del Ghisallo la maglia di Andrea Micucci, suo marito, cicloamatore prematuramente scomparso, che con la donazione dei suoi organi ha restituito vita ad altre persone. Laura, infatti, è socia dell’ Aido, Associazione Intercomunale Donatori di Organi, di Civitanova-Montecosaro, presieduta da Giulio Fofi, primario di anestesia. L’associazione, che oggi conta più di 900 iscritti, senza tanti clamori, ha ridato vita e speranza a tante persone e continuerà a farlo ogni volta che se ne presenti il bisogno. "Momenti particolarmente significativi del pellegrinaggio – dice Gabriella Catini – sono stati quando abbiamo incontrato alcuni trapiantati e famiglie di donatori che ci hanno parlato della loro esperienza, della gioia e della speranza che altri possano continuare a vivere o a sperarlo grazie alla generosità di chi dona".

Del ciclo-pellegrinaggio al Ghisallo e dell’importanza della donazione di organi, parleranno, giovedì 23 ottobre, nella sala don Lino della chiesa San Pietro, le dottoresse Laura Carota e Anna Monaco. L’Aido, infine, comunica che domenica 26 ottobre, nella chiesa di Maria Ausiliatrice, alle 11,30, verrà celebrata una messa per i donatori. Nell’occasione, canterà Cristina Domenella accompagnata dal violoncello.