Il pellegrinaggio Macerata-Loreto. Si parte ancora dal centro fiere, per la messa il cardinale Semeraro

La 47esima edizione del pellegrinaggio Macerata-Loreto si terrà sabato 14 giugno, con partenza alle 20.30 anche quest’anno dal centro fiere di Villa Potenza, visto che lo stadio Helvia Recina non sarà utilizzabile per i lavori di restyling. La messa alla partenza sarà presieduta dal cardinale Marcello Semeraro. "In un anno giubilare dedicato al tema della speranza cristiana – ha spiegato il prelato – il pellegrinaggio verso la Santa Casa di Loreto assume un volto tutto speciale. Anzitutto perché lo stesso peregrinare è espressione di speranza. Gli antichi autori cristiani dicevano che la parola latina spes è legata al termine pes, ossia ‘piede’. Lo sperare cristiano, infatti, non è sedersi in sala d’attesa, ma è muoversi, camminare incontro a Cristo". La domanda tema di questa edizione sarà ‘Dove abiti?’ ed è presa dal vangelo di Giovanni. Per partecipare va compilato l’apposito modulo, scaricabile dal sito del pellegrinaggio. Per rendere possibile il pellegrinaggio, l’organizzazione chiede un sostegno economico ai partecipanti. "Ti chiediamo di aiutarci ad affrontare le ingenti spese offrendo un contributo di 10 euro – si legge nel sito –, che ti suggeriamo di consegnare al responsabile del tuo gruppo o di versare attraverso un bonifico sull’Iban IT96X0306913408100000007758 intestato all’Associazione ‘Comitato Pellegrinaggio a Loreto’. La partecipazione al cammino notturno è chiaramente aperta anche ai soggetti diversamente abili. Per ragioni logistiche ogni anno è riservato loro uno spazio apposito seppur limitato. Per questo è necessario comunicare la propria adesione al responsabile del servizio, Bruno Grassetti, al 3355398693. Il pellegrinaggio registra 80mila presenze annue e la partecipazione 3mila volontari.