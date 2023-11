Il peluche che dà sollievo arriva nel reparto dei piccoli prematuri

Con una visita del sindaco, Fabrizio Ciarapica, al reparto di Pediatria, anche a Civitanova è stata celebrata la ‘Giornata mondiale della prematurità’. "Siamo orgogliosi di quanto fate per la comunità – ha detto il primo cittadino – e le recensioni che mi arrivano dai cittadini sono molto positive. C’è chi viene qui anche da fuori città, scegliendo questi reparti per qualità, sicurezza e affidabilità".

Tra le novità del reparto dell’ospedale c’è l’introduzione di Octopus, una sorta di peluche in cotone e a forma di polpo, che apporterebbe benefici allo stesso neonato. La terapia è stata introdotta in Danimarca diversi anni fa, poi importata negli ospedali italiani e quindi in quello cittadino, dove a realizzare direttamente il pupazzo sono le ostetriche e le infermiere.

"Ci muoviamo nel miglior modo possibile perché la presenza della famiglia rappresenta qualcosa di curativo – ha spiegato la pediatra, Enrica Fabbrizi –. Se avessimo degli ambienti più grandi potremmo anche dedicare loro maggiore privacy, perché quando ci sono due o tre neonati gli spazi diventano difficoltosi".

All’appuntamento erano presenti anche la direttrice ospedaliera Nadia Mosca e il direttore dell’Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, Filiberto Di Prospero.

"Il nostro è uno sforzo d’équipe – ha affermato Di Prospero –, che facciamo per ridurre l’incidenza della prematurità, attraverso un’attività portata avanti giorno dopo giorno. La coppia e il neonato sono obiettivi della nostra missione. Questo ospedale ha fatto un lungo percorso nell’attenzione al neonato e alla coppia".

E proprio in occasione di questa ricorrenza ogni anno il mondo si illumina di viola, giorno in cui si rinnova appunto l’appuntamento con la Giornata mondiale della Prematurità di cui appunto il viola è il colore simbolo.