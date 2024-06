Il percorso di rete dei nidi in un libro di Laura Malavasi

"Si impara solo nello stare – Appunti per abitare il cambiamento" è il titolo della pubblicazione firmata dalla pedagogista e formatrice Laura Malavasi e predisposta dal sevizio Scuola del Comune di Macerata, che racchiude il lavoro di rete tra nidi comunali di Macerata e le altre realtà educative del territorio. Dal 2014 i referenti dei nidi partecipano attivamente al tavolo 0-6, gruppo di lavoro nato per favorire la continuità educativa tra nido e scuola d’infanzia, garantendo a bambini e bambine pari opportunità e aiutandoli a sviluppare le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze e barriere. "Voglio esprimere la mia soddisfazione per la passione delle insegnanti e la qualità del servizio offerto – interviene l’assessore all’Istruzione, Katiuscia Cassetta (nella foto) – che ha come obiettivo il benessere dei bambini". Il libro, che sarà presentato il prossimo autunno, è un viaggio all’interno del percorso iniziato nell’anno scolastico 2020-21 dai nidi comunali Topolino e Arcobaleno e dalla scuola dell’Infanzia Montessori dell’ISC Mestica di Macerata, in linea con la prospettiva berlinese del lavoro aperto diffusa in tutta Europa: al centro il diritto dei più piccoli di essere riconosciuti come persone.