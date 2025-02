Il percorso kneipp arriva alla Bit

"Abbiamo portato il territorio e Pieve Torina alla Bit. Siamo riusciti a emozionare i tanti presenti, da più regioni d’Italia, con un percorso kneipp ricostruito in miniatura nello stand della Regione. Le cortecce, i sassi, l’acqua, ma anche i tartufi, i visori per la realtà virtuale e il "Calzolaro" Varnelli hanno incantato i convenuti". Il sindaco Alessandro Gentilucci ha partecipato alla Bit di Milano accompagnato dal Doppiatore Marchigiano, alias Alberto Barabucci e Riccardo Lombardelli. Insieme al governatore Francesco Acquaroli, ha illustrato i numeri che "attestano come il percorso kneipp sia divenuto un grande attrattore turistico per tutto l’entroterra maceratese".