Il Persiani riparte da "Il figlio" con Cesare Bocci e Galatea Ranzi

Il nuovo anno al teatro Persiani di Recanati si apre dopodomani con "Il figlio", una bella opera di teatro contemporaneo di parola, tratto dal testo di Florian Zeller, affidato alla maestria interpretativa di Cesare Bocci e Galatea Ranzi con Giulio Pranno e Marta Gastini per la regia di Piero Maccarinelli. "Il testo di Florian Zeller – afferma il regista – fa parte di una trilogia, Il Padre, La Madre, Il Figlio, testi non collegati fra loro se non dal numero dei personaggi – sei – e dalle implicazioni umane e sociali. Il Padre, da me diretto in Italia con Haber nel ruolo del titolo, è poi diventato un film con Anthony Hopkins che ha vinto l’Oscar e una sceneggiatura firmata da Zeller anche regista e da Hampton che a sua volta ha vinto l’Oscar. Mentre nel Padre venivano analizzati i rapporti in relazione all’Alzheimer, qui Zeller ci conduce sapientemente per mano sul terreno delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare. La trama è semplice ma non il tessuto di emozioni, la voglia di svelare quel che spesso troppo spesso si nasconde. Sono le prime scene di un testo capace di conquistare grazie non solo alla bellezza del linguaggio ma alla capacità di introspezione, ai rimandi fra un personaggio e l’altro, al manifestarsi delle loro debolezze. Emerge la vita in tutte le sue sfaccettature".

La trama inizialmente è semplice: Nicola frequenta l’ultima classe del liceo e vive a casa della madre Anna, mentre suo padre Piero ha appena avuto un altro figlio con la sua nuova compagna Sofia. Nicola sta vivendo una forma di depressione adolescenziale e chiede di poter andare a vivere dal padre e, quindi, di cambiare scuola nella speranza di poter ritrovare il gusto di vivere. Le scene dello spettacolo – prodotto da ilParioli e Teatro della Pergola – sono di Carlo Marino e i costumi di Gianluca Sbicca. Informazioni: teatro Persiani 071 7579445, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line). Inizio spettacolo ore 21.15.