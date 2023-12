Il personale della questura in visita a Pediatria. Consegnati sacchetti di dolciumi ai piccoli pazienti

Una delegazione del Moto Club della polizia di Stato di Macerata e altro personale della questura ieri mattina hanno fatto una visita a sorpresa nel reparto di pediatria dell’ospedale. Ai dieci piccoli pazienti ricoverati, sono stati distribuiti sacchettini contenenti dolciumi. Un gesto con cui il questore Luigi Silipo e simbolicamente tutti i poliziotti e le poliziotte della provincia hanno voluto far sentire la loro vicinanza ai bambini che passeranno questo Natale in ospedale, comunque circondati dall’affetto dei loro genitori e del personale del reparto. La delegazione del Moto Club, accompagnata dal presidente Mauro Grassetti, è stata ricevuta dal primario Mauro Pelagalli e dalla vice direttrice sanitaria Giorgia Scaloni, che hanno ringraziato la polizia per il gesto e per aver fatto trascorrere del tempo in simpatia ai piccoli pazienti. Prima dei saluti il commissario capo Valter Angelici ha consegnato al primario e alla vice direttrice il calendario 2024 della polizia di Stato.