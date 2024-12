"Il peso del vuoto", la mostra tra arte sacra e contemporanea

"Il peso del vuoto" è il titolo della collettiva ospitata da dopodomani ad aprile 2025 al Museo dell’Arte Recuperata (Marec) di San Severino. Elisa Capucci, Cristiano Carotti, Nicola Ghirardelli, Giuseppe Lo Cascio, Lorenzo Montinaro, Jacopo Naccarato, Maria Positano e Jonathan Vivacqua sono i giovani artisti che esporranno le loro opere nelle otto sale del Museo, a cura di Barbara Mastrocola e Giacomo Guidi. L’iniziativa, in collaborazione con la galleria d’arte Contemporary Cluster, verrà inaugurata dopodomani alle 16.30 al Marec in via Cesare Battisti II, per esplorare "le profonde sinergie che si celano tra l’arte contemporanea e l’arte sacra – affermano gli organizzatori – promuovendo una sperimentazione espositiva e concettuale che unisce elementi apparentemente diversi e distanti in una unica piattaforma visiva e comunicativa". Da una parte l’idea di compenetrazione di molteplici orientamenti, tendenze ed esperienze differenti delineanti l’anima del Contemporary Cluster, dall’altra la visione lungimirante della direttrice del Marec e co-curatrice della mostra, Barbara Mastrocola, hanno dato vita a un dialogo trasversale all’interno del complesso schema della storia e del sistema dell’arte.

Gaia Gennaretti