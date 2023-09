Il pianista Bertolazzi apre il "Mugellini Festival" a Potenza Picena

Ci sarà domenica, alle 17.30, all’interno della Cappella dei Contadini, l’inaugurazione ufficiale del Mugellini Festival, ovvero la rassegna di musica e arte che si tiene ogni anno a Potenza Picena. A fare da protagonista sarà la musica di Listz, che per l’occasione verrà suonata dal noto pianista Giovanni Bertolazzi (nella foto). A presentarlo al pubblico, ci penserà il musicologo Nicolò Rizzi. A seguire l’esposizione di un’opera dell’artista Paola Tassetti, presentata dalla critica d’arte Paola Ballesi.

Dedicato al pianista Bruno Mugellini, il festival è una fusione tra arti in cui classico e contemporaneo dialogano tra di loro secondo una molteplicità linguistica e stilistica. Ciascuna serata, frutto della doppia direzione artistica di Lorenzo Di Bella e Mauro Mazziero, propone infatti un contenuto misto: musica, parola e arte visiva si incontrano in un’inedita situazione di ascolto e visione. Una formula, questa, che permette al festival, sin dal suo esordio, di convogliare a Potenza Picena i migliori musicisti e talenti del panorama artistico internazionale e di attrarre pubblico da tutta la regione e non solo.

Sono cinque gli spettacoli in programma racchiusi nel tema "il tempo dello stupore": un invito alla riscoperta della capacità di meravigliarsi e di mantenere aperto lo sguardo sullo spettacolo della vita. Lo spot del Mugellini Festival è una bellissima animazione realizzata dallo scenografo Francesco Calcagnini, mentre l’immagine del Festival 2023, ogni anno a cura di un grande artista, è stata disegnata da Paola Tassetti.

Da settimane è possibile acquistare i biglietti del Mugellini festival sul circuito Ciaotickets, al prezzo di 10 euro (biglietto ridotto di 8 euro per studenti e over 65 anni). Ci sarà anche possibilità di acquistare l’abbonamento al prezzo di 40 euro (ridotto 25 euro).