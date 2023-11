Il pianista ceco. Martin Kasik in concerto a Sant’Agostino

Torna ad esibirsi all’interno di Civitanova Classica Piano Festival il grande pianista ceco Martin Kasik, con un concerto che si terrà domani, alle 18, alla chiesa di Sant’Agostino di Civitanova Alta. In programma musiche di Chopin, Liszt e Mussorgsky. L’evento è in occasione dell’apertura dell’anno accademico 202324 dell’Unitre di Civitanova ed in concomitanza con le mostre sul manifesto allestite dal Museo Magma. Ingresso libero.