"Il pianista di Dio" al teatro Velluti. E al Lanzi spettacolo per bambini

"Il pianista di Dio" di Francesco Bossio (nella foto), liberamente tratto da Novecento di Alessandro Baricco, sarà sabato alle 21.15 al teatro Velluti di Corridonia, per la stagione in abbonamento realizzata con Amat e il contributo di MiC e Regione. Francesco Bossio, attore, regista, doppiatore e pianista, ispirato dal protagonista Danny Boodman T.D. Lemon Novecento con cui condivide la passione per gli 88 tasti, porta le parole di Baricco dalla carta al palcoscenico per offrire al pubblico la sua lettura dell’opera. Giovanni Marsico, pianista calabrese, darà vita al personaggio di Novecento. Tim Tooney, giovane trombettista jazz in cerca di fortuna, viene reclutato a bordo del piroscafo Virginian. Qui incontra Novecento, con cui stringe una profonda amicizia. Nato a bordo del piroscafo, Novecento vive tra quella poppa e quella prua che solcano incessantemente i mari e che lo proteggono dal mondo. Il pianoforte, su cui fu abbandonato in fasce, è la voce che gli permette di esprimere le sue emozioni. Biglietti in vendita nei punti Amat/Vivaticket, su vivaticket.com o al botteghino del teatro dalle 18 di sabato.

Sempre sabato, ma alle 17.30 al teatro Lanzi, torna sul palco l’associazione "Equilibri" con una giornata dedicata a bimbi e famiglie. Le volontarie dell’associazione, con la collaborazione di giovanissimi attori diretti dal regista Franco Bury, metteranno in scena "La rivolta dei giocattoli di Natale". L’iniziativa, patrocinata dal Comune, è uno dei tanti appuntamenti che l’associazione da anni organizza per i più piccoli. "Al termine della rappresentazione – aggiungono gli organizzatori – non mancherà di far visita il vecchietto dalla barba bianca, pronto a dispensare doni".