Il pianista Giorgetti chiude la prima parte di "Appassionata"

Oggi alle 18 all’Orto dei pensatori il pianista Matteo Giorgetti (foto) chiude la prima parte della stagione di Appassionata. L’appuntamento, in occasione della festa della musica, rappresenta una nuova tappa del percorso che l’associazione dedica ai giovani talenti: un’occasione per ascoltare dal vivo uno dei pianisti emergenti più interessanti della scena italiana, in uno spazio raccolto e carico di atmosfera.

Il programma proposto attraversa alcune delle vette del repertorio pianistico tra Ottocento e primo romanticismo: la Sonata op. 81a di Beethoven, nota come "Les Adieux", apre il concerto con il suo intreccio di dramma e affetto, seguita dalla Ballata op. 10 n. 4 di Brahms, pagina intensa e concentrata. La seconda parte è dedicata all’esuberanza caleidoscopica del Carnaval op. 9 di Schumann, con la sua galleria di maschere e atmosfere contrastanti.

Classe 2002, Giorgetti si sta affermando in contesti solistici e cameristici, grazie a una sensibilità musicale fuori dal comune. I biglietti sono acquistabili in piazza Mazzini e, da un’ora prima del concerto, sul posto.