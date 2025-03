Il piano casa minaccia il villino di Bruscantini

Il piano casa prevede di abbattere anche la casa che fu del grande baritono civitanovese Sesto Bruscantini. Il bel villino, su cui non esiste alcun vincolo architettonico e culturale, è affacciato su vale Vittorio Veneto ed è al centro di un progetto che ne prevede la demolizione, per fare spazio a un palazzo di cinque piani.

La proposta è stata presentata all’ufficio tecnico comunale entro i termini di scadenza per il deposito dei piani casa (dicembre 2023). Presto sarà esaminata e valutata dall’amministrazione e viaggia insieme con la richiesta di variante per l’adiacente struttura dell’hotel Chiara Luna, che avendo una destinazione urbanistica legata a finalità turistiche non può essere automaticamente convertita in cubatura residenziale e necessita di una modifica al Piano regolatore prima di essere, anch’essa, tirata giù.

Il Piano casa di questo comparto, se approvato, cancellerà la memoria di un luogo – oggi diventato hotel – che appartiene al patrimonio culturale cittadino e mondiale. Bruscantini infatti è stato un artista di caratura internazionale, ha calcato anche il palco del Metropolitan di New York e si è esibito con Maria Callas. Viveva prevalentemente a Roma, ma a Civitanova tornava spesso per incontrare gli amici di vecchia data e per godere della sua città. Nel 2013, in occasione del decennale della sua morte, nel giardino di quella villa l’allora amministrazione comunale organizzò una conferenza-concerto, per celebrare l’artista nella sua dimora. E cinque anni dopo, nel 2017, il Comune con associazioni culturali e musicali decisero di dare vita alla Fondazione Bruscantini, per preservare la memoria del grande baritono.

Per quel villino, privo di vincoli, nessuno ha avuto nel frattempo la lungimiranza di portare avanti un progetto per una casa-museo e di vincolarlo, e così è stato valutato come un qualunque edificio da abbattere in nome di nuovi palazzi, vista la posizione centrale e a ridosso del mare, che fa gola agli immobiliaristi.

Intanto, sempre in viale Vittorio Veneto, le ruspe hanno cominciato l’opera di abbattimento dell’ex villa Paolini, sventrata ieri mattina, e pure su questa area il Piano casa prevede la costruzione di un palazzo di sei piani a cui è stato sacrificato un parco con pini secolari. Il progetto ha passato il vaglio dell’ufficio tecnico comunale, ma è ora oggetto di un ricorso al Tar presentato dall’avvocato Cinzia Mennoia, che ipotizza siano state commesse irregolarità edilizie.

Lorena Cellini