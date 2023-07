Il piano della Laviano "Pronti a rivedere i bus, aiuteremo gli studenti"

di Lorenzo Monachesi

"Lunedì discuteremo con l’Apm di alcune proposte che abbiamo avanzato, anche per venire incontro alle esigenze degli universitari denunciate dal rettore". L’assessore Laura Laviano risponde all’invito del rettore John McCourt che auspica un sostegno della città per la soluzione di alcuni problemi: trasporti, parcheggi, mancanza di alloggi, ristoranti aperti. "C’è anche da dire – sottolinea l’assessore – che c’è un dialogo avviato da tempo con l’ateneo che ci ha permesso di far calibrare gli abbonamenti degli autobus per gli universitari con il loro ciclo di lezioni". È chiaro che questo processo di revisione delle corse effettuate dall’Apm abbia un effetto per la cittadinanza. "L’idea è di sostituire quelle che non funzionano con altre, non c’è quindi alla base nessun taglio. Chiediamo il ripristino della linea 6 che possa arrivare al Fontescodella dove è previsto un parcheggio gratuito. In questo modo possiamo incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico locale". Insomma, c’è una serie di richieste che vanno a toccare anche la questione dei parcheggi a cui l’Apm spetta il compito di trovare le soluzioni. "Si sta cercando di mettere in piedi forme alternative di trasporto, per esempio al parcheggio di Fontescodella si potranno affittare bici elettriche e ciò dà diritto a uno sconto sul trasporto pubblico locale grazie a un’iniziativa della Regione". Pochi giorni fa il rettore aveva sottolineato due aspetti: "Bisogna cercare di accogliere al meglio gli studenti e le loro famiglie, che fanno fatica anche solo a parcheggiare l’auto o a trovare un posto per mangiare o fermarsi a dormire". In questa dichiarazione McCourt aveva segnalato a inizio della settimana le difficoltà a trovare un posto dove mangiare, magari anche per la presenza delle lauree che inevitabilmente richiamano in città molte persone. "Noi – osserva la Laviano – abbiamo un problema la domenica con i turisti, gli operatori nei vari colloqui hanno sottolineato di prendersi quella giornata per riposarsi considerando il minore afflusso di persone. Capisco tutto, Macerata è una città collinare che si svuota d’estate, ma è anche universitaria e sono da garantire i servizi. Non è da escludere di organizzare un incontro con gli operatori alla presenza del rettore, che potrà ribadire quali sono i periodi in cui ci sono delle particolari iniziative, per esempio le lauree".