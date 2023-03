Il Piano della ricostruzione pubblica Ben 742 interventi per il rilancio

di Lucia Gentili

Il nuovo Piano della ricostruzione pubblica delle Marche è stato presentato ieri, a Camerino, al termine della riunione del Comitato istituzionale, che raccoglie gli 85 Comuni del cratere marchigiano. Sul piatto 642,5 milioni di euro per la realizzazione di 742 opere e interventi per la ricostruzione post-sisma. Il canale di finanziamento riguarda tre macro aree: rigenerazione urbana, opere pubbliche, opere strategiche per il rilancio dell’area del sisma. Per i progetti di rigenerazione urbana, a ciascuno dei 28 Comuni del cosiddetto ’cratere ristretto’, quelli che hanno subìto i danni maggiori, saranno destinati fino a 6,5 milioni ciascuno, mentre agli altri Comuni del cratere fino a 3,5 milioni. I Comuni del Maceratese che rientrano nel ’cratere ristretto’ sono 22: Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Ussita, Valfornace e Visso. Sempre ai Comuni più danneggiati è riconosciuto un contributo aggiuntivo per la progettazione della mitigazione dei dissesti presenti nel territorio comunale.

Il nuovo Piano delle opere pubbliche prevede poi il finanziamento di tutti i municipi danneggiati e di tutti i cimiteri, dentro e fuori cratere. Si tratta di 31 sedi di Comune e di 207 camposanti che ancora non erano compresi nella ricostruzione pubblica. Ad esempio, il miglioramento sismico degli uffici comunali di viale Trieste a Macerata (ex distretto militare, 2.650.000 euro) e riparazione con rafforzamento locale del cimitero civico (3 milioni), o i camposanti di Tolentino e Treia (oltre 5 milioni ciascuno).

Nel nuovo elenco sono presenti anche 18 interventi, sia dentro che fuori dal cratere, di opere strategiche. Tra queste, per la nostra provincia, appartamenti Erp di Camerino e Matelica (rispettivamente 1.482.460 euro e 800mila euro), il rifugio escursionistico Tribbio di Fiastra (1.500.000 euro), Palazzo Vicoli a Morrovalle (4 milioni) e Villa La Quiete di Treia (2.600.000 euro).

Il nuovo Piano sarà portato in cabina di coordinamento e poi il commissario procederà con le ordinanze come autorizzazione alla spesa. "Considerando anche la Pedemontana – ha detto il governatore Francesco Acquaroli – siamo di fronte a segni tangibili della ricostruzione". Il commissario Guido Castelli ha aggiunto che saranno richieste ulteriori risorse per la Pedemontana e la viabilità. "Apprezziamo la condivisione che c’è stata nel corso del Comitato istituzionale" ha dichiarato Roberto Lucarelli, sindaco di Camerino, ringraziando anche l’Usr. "Alle spalle c’è un lavoro proficuo e attento – ha concluso il prefetto Flavio Ferdani -, segno di sensibilità nei confronti di un territorio che lo merita. Bisogna prendere coscienza di lavorare tutti insieme".