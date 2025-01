Il piano dell’Ast per il territorio. La chirurgia tiroidea a Civitanova. Rafforzata la telemedicina

Rispetto a quella circolata alla fine dello scorso ottobre, la nuova bozza dell’Atto Aziendale dell’Ast presenta più conferme che novità. Si tratta di una stesura ancora non definitiva (su ogni pagina compare in evidenza la scritta "bozza"), tanto che sono ancora in corso diverse interlocuzioni con il nuovo direttore generale, Alessandro Marini. Il fatto più rilevante è che l’Oncologia dell’ospedale di Civitanova non diventerà una Unità operativa complessa, con un proprio direttore, come era stato previsto in precedenza. Viene invece confermata la "distinzione" della Neonatologia dell’ospedale di Macerata, che sarà una Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) con un suo responsabile, dall’Unità operativa complessa di Pediatria.

Confermate anche le ipotesi di attivare all’ospedale di Civitanova una Uosd di Neurologia e una Uosd di Pneumologia, con prevedibili reazioni nei reparti interessati. Sempre a Civitanova dovrebbe finire la chirurgia tiroidea, di cui tanto si è già discusso. Osservatori attenti, però, evidenziamo anche problematiche relative ad altre situazioni da approfondire (quali quelle della Psichiatria o della Farmacia, tanto per citarne alcune), e il fatto che, tenuto conto anche di quanto si era detto ai tempi del Covid, per Malattie infettive, Unità già in precedenza declassata da complessa a semplice, non sia previsto alcun potenziamento: resta solo l’attività ambulatoriale, senza posti di degenza.

Attenzione particolare alle liste d’attesa, per gestire le quali l’Ast prevede un’Unità operativa semplice, una struttura dedicata, con responsabile del procedimento e dirigente del servizio. A questo proposito, si descrive un quadro di luci e ombre sulla base del monitoraggio che ha rilevato una forte variabilità nel rispetto dei tempi previsti a seconda del tipo di prestazione e della classe di priorità: alcune prestazioni hanno mostrato ottimi risultati, altre hanno evidenziato significative criticità, talvolta anche per alcune classi con priorità alta. Le liste di attesa dovranno essere costantemente monitorate per garantire una risposta tempestiva e appropriata. Sarà implementata la telemedicina, in particolare, per l’erogazione dei servizi inerenti alle cure domiciliari (televisita, teleconsulto medico, teleassistenza da professioni sanitarie, telerefertazione, teleriabilitazione, telemonitoraggio, telecontrollo medico) sulla base del "modello digitale per l’attuazione dell’assistenza domiciliare". Strategici l’organizzazione per reti cliniche e i Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (Pdta) per rispondere all’esigenza di integrare i diversi livelli di assistenza, dalla medicina territoriale ai servizi ospedalieri e specialistici, assicurando la continuità delle cure. Tenuto conto della crescente disponibilità, ma anche complessità, delle nuove tecnologie si punta anche a potenziare il percorso di Health Technology Assessment (Hta), per rispondere ai fabbisogni di salute in maniera efficace e con un utilizzo efficiente delle risorse.

Il modello organizzativo dell’Ast poggia su due pilastri: i distretti e i dipartimenti. I primi sono punto di riferimento nel sistema territoriale, con al loro interno la Casa della Comunità, gli ospedali di comunità e l’assistenza infermieristica. A coordinare i diversi servizi saranno le Centrali operative territoriali (Cot). I dipartimenti (ospedalieri, territoriali, di prevenzione) si occupano, invece, della gestione operativa delle attività, organizzando più unità operative omogenee, affini o complementari e che agiscono in modo interdipendente.