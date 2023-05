"Il piano nazionale complementare al Pnrr è stato un successo". Ad affermarlo è Franco Capponi, sindaco di Treia membro della cabina di regia Sisma Centro Italia per Anci Marche. Sono state approvate le prime graduatorie dei bandi della linea B di Next Appennino che sbloccano risorse per circa 300 milioni di euro distribuite su quasi 1.300 progetti e sono partiti i cantieri dei progetti di rigenerazione urbana per circa un miliardo di euro della linea A. "Quando a breve saranno completate tutte le graduatorie – sostiene Capponi – insieme agli altri investimenti già definiti, nei comuni dei due crateri 2009-2016 si realizzeranno investimenti per un miliardo e 780 milioni di euro. Le uniche criticità derivano dal fatto che per alcune graduatorie, le risorse a disposizione sono insufficienti a coprire e finanziare tutti i progetti validi che hanno superato l’esame dei due soggetti attuari, Invitalia ed Unioncamere. "Se dal Governo stanno ricercando progetti cantierabili in sostituzione di alcuni progetti ipotizzati ma non realizzabili nelle tempistiche previste dalla UE, le imprese e i Comuni dell’area dei crateri dei sismi 2009 e 2016 sono i candidati naturali per essere finanziati con le risorse del Pnrr da riallocare".

Gaia Gennaretti