"Il piano parcheggi era disastroso Noi abbiamo eseguito un riordino"

"La gestione dei parcheggi in un centro storico può essere un tema molto delicato, in particolare quando ci sono diverse esigenze che devono essere soddisfatte, come quelle dei residenti, dei commercianti e dei cantieri della ricostruzione". L’amministrazione comunale di Tolentino, guidata dal sindaco Mauro Sclavi, fa il punto sul piano sosta e risponde all’ex assessore Giovanni Gabrielli (segretario della Lega) sulla questione dei due parcheggi rosa cancellati e trasformati in blu. "Per come realizzati, gli stalli dedicati a donne in stato di gravidanza o genitori con figli fino a 2 anni erano del tutto inutilizzabili a Tolentino – spiega l’amministrazione –. Infatti la legge 156 del 2021 prevede l’adozione di un apposito regolamento comunale che l’ex assessore Gabrielli si deve essere dimenticato di far approvare (è stato in carica fino al 2022). In realtà, i due stalli erano usati come normalissimi parcheggi da chiunque, dato che era demandato al buon cuore delle persone lasciarli liberi. Questo era dovuto anche al fatto che non esistesse un tagliando o altro strumento che permettesse di verificare se l’automobilista avesse o meno il diritto di utilizzarli. In sostanza Gabrielli aveva realizzato una stupenda operazione di marketing senza un reale riscontro nella vita dei cittadini, ma il fatto più grave è che, per quanto di nostra conoscenza dopo aver interpellato gli uffici comunali, non risulta depositato agli atti nulla per istituire quegli stalli". La giunta passa quindi all’attacco. "Quello che la nostra amministrazione ha fatto è un riordino del disastroso piano parcheggi ereditato – prosegue –. Abbiamo: rinnovato i parcheggi gratuiti per i residenti del centro storico che non hanno un garage con la possibilità di varare di concerto con negozianti e residenti ulteriori modifiche per gli anni a venire; abbassato il costo di alcune tipologie di abbonamento; istituito la gratuità dei parcheggi di cintura per il sabato; modificato il vessatorio sistema di sanzioni per chi sforava la mezz’ora gratuita; esteso il beneficio della mezz’ora gratuita a tutta la zona rossa; aggiunto parcheggi dedicati a residenti in diverse vie; modificato la Ztl dalle 18 alle 20". Secondo la maggioranza, l’ex assessore avrebbe potuto protocollare una proposta di regolamento, che le commissioni consiliari avrebbero valutato. "Ci impegneremo noi a sopperire a questa mancanza – conclude l’amministrazione –. Ci viene però da pensare che si cerchi di cavalcare il tema al solo fine di ’compiacere’, da parte di Gabrielli, il suo nuovo referente politico, l’ex sindaco Pezzanesi. A pensar male si farà pure peccato, ma spesso ci si prende…".