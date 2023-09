Il piano per accorpare gli istituti. Sforbiciata sui dirigenti scolastici

È una partita complessa quella che si gioca sul dimensionamento degli istituti scolastici. Le disposizioni previste nella legge di bilancio 2023, infatti, hanno fissato criteri molto più stringenti sul numero degli iscritti necessari per mantenere l’autonomia (e, quindi, un preside e un segretario). Spetta alla Regione elaborare un piano. C’è stato un primo summit tra vertici della giunta, Province (per Macerata ha partecipato un funzionario del settore istruzione, ma non rappresentanti politici), e sindacati, in cui è emerso che, secondo le indicazioni arrivate da Roma, nelle Marche sono 19 i dirigenti da tagliare nel prossimo anno scolastico. E la maggior parte, 11, sono riferiti proprio alla provincia di Macerata, in particolare – ma non solo – alle scuole dei Comuni dell’entroterra. Un colpo pesante, proprio mentre si applica la deroga al numero degli iscritti necessari per mantenere le classi nel cratere. In un successivo passaggio il confronto si è spostato su una bozza elaborata dall’Ufficio scolastico regionale che ha inteso dare il suo contributo. Questa prevede un "riequilibrio" dei tagli, riducendo a 7 le dirigenze da tagliare in provincia di Macerata, ma aumentando il numero di quelle da tagliare nelle province di Fermo e Ascoli che, ovviamente, hanno alzato subito le barricate rispetto a una scelta del genere. Cgil, Cisl e Uil, dal canto loro, hanno elaborato delle proposte con indicazioni precise per fare in modo che si pervenga quanto prima ad una soluzione che non penalizzi il territorio. Anche perché, nel gioco ad incastro avviato anche nei comuni dove si trovano le scuole sottodimensionate o di quelle che lo diventeranno (i tagli continueranno anche dopo il 2024), spuntano continuamente ipotesi, alcune delle quali particolari. Una di queste, ad esempio, è quella di dare vita nell’area di Camerino ad un grande istituto comprensivo che "guidi" le scuole (dall’infanzia alle superiori), distribuite in sette comuni. Di sicuro ha una sua logica, ma per il preside di questo ipotetico istituto sarebbe una bella impresa gestirlo. In altri casi, dove c’è la presenza di due istituti si tende ad accorparli in uno, ma non è un percorso facile, perché ci sono contrasti su come procedere. Insomma, servirà ancora un po’ di tempo per chiarire le idee e la situazione. Una soluzione, però, va trovata entro novembre (questa la scadenza prevista). All’origine, ci sono i nuovi criteri stabiliti per il dimensionamento che, stante la tendenza demografica attuale, nell’arco di trequattro anni potrebbe portare, in provincia di Macerata, alla cancellazione di 32 dirigenze scolastiche.