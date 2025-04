Il piano per il mattatoio. Cozoma pronto a ripartire con l’imprenditore Marcolini

Soluzione in arrivo per il mattatoio di Villa Potenza. In questi giorni è in corso una trattativa tra il consorzio Cozoma, un imprenditore e una società di allevamento di bovini innanzitutto per mandare avanti l’attività di macellazione. Lo stop della settimana scorsa ha messo in allarme gli allevatori, trattandosi dell’unico impianto sul territorio così grande: sarebbero costretti ad andare fuori regione, con il relativo aumento dei costi. Così il Comune e le associazioni di categoria si sono attivati per tamponare la situazione, fino alla nuova asta (a prezzo ribassato). L’imprenditore ora darebbe un sostegno per evitare la liquidazione e la società (che adesso sta macellando altrove) garantirebbe settimanalmente una buona presenza di bovini, come cliente. Da quando infatti Bovinmarche, il socio principale, è uscito, a gennaio, il consorzio non ha potuto fare altro che procedere con la chiusura.

Ieri sono scaduti i termini per il licenziamento dei sei dipendenti, ma la norma prevede che la comunicazione può essere data entro i cinque giorni successivi; la volontà è far lavorare le stesse persone con Cozoma. Quindi l’accordo deve essere firmato a brevissimo, prima della scadenza dei cinque giorni. "C’è chi parla e chi lavora – interviene il sindaco Sandro Parcaroli –. La questione del salvataggio del mattatoio del Cemaco, gestito dalla Cozoma, è da mesi al centro delle mie attenzioni come ben sanno le associazioni di categoria, gli operatori e la stessa società di gestione per via dei tanti incontri fatti per studiare la situazione e cercare soluzioni. Ho avuto modo di contattare tempo fa un importante imprenditore di settore del Maceratese che si è detto disponibile a valutare l’investimento. Sono seguiti sopralluoghi e incontri con i tecnici, al termine dei quali l’imprenditore in questione ha manifestato il suo interesse e lo ha fatto formalmente con una lettera di intenti. C’è la volontà di riqualificare l’impianto di macellazione, di mantenere l’occupazione, di garantire un servizio vitale per i piccoli allevatori della zona. Un’emergenza che ha visto muoversi anche la Regione, pronta a contribuire e a sostenere piani di recupero dell’impianto". L’imprenditore in questione – di cui Parcaroli non fa il nome – sarebbe Ilario Marcolini, titolare dell’azienda agricola forestale Morica a Corridonia, che vanta anche un grande allevamento di bovini. "Il mattatoio di Villa Potenza attualmente è in sofferenza economica per via del fatto che macella appena 40 capi la settimana quando ne occorrerebbero circa una settantina per avere una gestione in equilibrio: questo per l’attualità, visto che in passato la struttura, ideata per numeri mai visti nella storia ha bruciato milioni di euro alle casse pubbliche, in particolare quelle del Comune – prosegue Parcaroli –. Finora sono andate deserte sei aste. Adesso sono riuscito a coinvolgere questo imprenditore che ha espresso la volontà di riqualificare l’impianto e che si è già mosso per far ripartire l’attività di macellazione assicurando il sostegno alla Cozoma in attesa che si faccia la prossima asta che lo vedrà partecipe. A fronte di questo impegno, Cozoma ha annunciato che riaprirà il mattatoio nei prossimi giorni a seguito della definizione degli accordi. Vista la lettera di intenti dell’imprenditore, il giudice ha autorizzato l’esecuzione di altre due aste entro l’anno e la speranza ora è che si riesca a velocizzare la procedura per consentire all’imprenditore di mettere mano al piano di sistemazione del mattatoio per il sollievo dei lavoratori e degli allevatori".