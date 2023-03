Il piano per la cittadella giudiziaria Ex Pannaggi a servizio del tribunale

di Paola Pagnanelli

Una cittadella giudiziaria tra tribunale ed ex Pannaggi, dove trasferire anche gli uffici ora dislocati fuori dal palazzo. È il progetto del sindaco e presidente della Provincia Sandro Parcaroli, da realizzare appena saranno completati i lavori al Convitto. A breve, per il tribunale dovrebbero partire i lavori di rimozione dei pavimenti in fibra di amianto, decisi dal ministero prima del Covid, programmati in un primo momento per l’estate 2022, poi per marzo e ora slittati al mese prossimo, ma comunque già deliberati e finanziati. In base al programma, l’ordine degli avvocati e l’aula e gli uffici del primo piano si trasferiranno al Pannaggi, negli spazi già destinati alle aule. Una volta rimosso e sostituito il pavimento del primo piano, lì si trasferiranno a rotazione gli uffici dei piani superiori, per consentire la stessa operazione su tutto lo stabile. Da questo intervento saranno esclusi solamente il sesto piano e il piano terra, dove già il pavimento è stato sostituito. I lavori, per circa 600mila euro di spesa, sono seguiti dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche. Per quanto riguarda invece gli spazi in generale del tribunale, che da sempre chiede ampliamenti, la prospettiva sembra essere quella dell’utilizzo definitivo del Pannaggi. Il sindaco Parcaroli ne ha parlato nei mesi scorsi con il procuratore Giovanni Narbone e l’idea era già emersa in sede di commissione di manutenzione. "Un’idea – precisa il presidente del consiglio dell’Ordine degli avvocati Paolo Parisella – che ci vede del tutto d’accordo. Secondo quanto ci è stato detto, al Pannaggi troverebbero posto tutti gli uffici giudiziari, compreso il giudice di pace, che lascerebbe il centro, e l’ufficio di sorveglianza, ora in via Ancona". La collocazione in centro del giudice di pace non aveva mai convinto gli avvocati, per la distanza con tutti gli altri uffici giudiziari. Quanto all’ufficio di sorveglianza, la sede è inadeguata soprattutto per la presenza di barriere architettoniche, che la rendono impraticabile agli avvocati con difficoltà di movimento. "Per il consiglio dell’Ordine questa è la soluzione migliore – prosegue l’avvocato Parisella –, con tutti gli uffici vicini. Naturalmente, questo è un progetto sul lungo periodo visto che la condizione è che siano completati i lavori della sede del Convitto, per riportare lì le classi che ora sono al Pannaggi. Ma resta comunque la soluzione più percorribile. I lavori al Convitto sono già progettati e finanziati, e una volta completati creare una cittadella giudiziaria intorno al tribunale è la cosa più semplice da mettere in pratica, senza aspettare progetti che spesso si rivelano poco fattibili".