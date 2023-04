Il piano per riunificare lo Scientifico Linguistico verso Palazzo degli Studi

di Chiara Gabrielli

Trasloco del liceo linguistico Leopardi in centro, atto secondo. Dopo i tentativi dell’estate 2019, la Provincia prova di nuovo a riorganizzare gli spazi delle scuole superiori cittadine. L’obiettivo: riunificare il liceo scientifico Galilei, diviso tra due edifici da moltissimi anni. La sede principale dello Scientifico è infatti in via Manzoni, quella distaccata invece a Palazzo degli Studi, in centro storico. Una situazione che ha provocato e provoca quotidianamente non pochi disagi ai docenti, che devono correre da un luogo all’altro rispettando i tempi stretti delle lezioni. Ora, la Provincia sta studiando una strategia per riunire le parti del liceo scientifico e ha chiamato a raccolta i dirigenti scolastici delle superiori. Si è già svolto un primo incontro. L’ipotesi è di trasferire i 500 ragazzi del Linguistico (la cui sede principale è il Classico Leopardi in corso Cavour), attualmente ospitati nelle aule di Ragioneria in via Cioci, a Palazzo degli Studi, al posto quindi dei ragazzi dello Scientifico. Ma al momento sono solo ipotesi, nessuna decisione è stata presa: i presidi attendono un nuovo incontro. Già nel 2019 la Provincia, allora guidata da Antonio Pettinari, aveva provato a far traslocare i ragazzi dello Scientifico della sede distaccata in centro. Senza successo. Alle prime voci di un trasferimento erano infatti seguite settimane di proteste da parte dei ragazzi, con tanto di manifestazioni, cartelli, slogan. Gli studenti del Galilei si erano dichiarati pronti addirittura a occupare la scuola. E alla fine tutto si era risolto in una bolla di sapone: le cose per lo Scientifico erano rimaste com’erano, mentre il Linguistico era stato ospitato interamente all’Ite Gentili (ragioneria) in via Cioci. Le sedi dell’Ite e del Classico sono vicine, ma se dovessero essere più lontane (nel caso in cui il Linguistico traslocasse in centro) non sarebbe un grande problema. Il Classico e Linguistico, infatti, pur avendo un’unica dirigenza, non subirebbero grandi disagi a restare divisi in quanto, di fatto, sono due scuole diverse. La volontà di riunificare lo Scientifico (che l’anno prossimo conterà un migliaio di studenti, divisi in 39 classi) si ripropone oggi, ma il vero problema resta l’individuazione di uno spazio abbastanza ampio da ospitare tutti i ragazzi del Galilei, uno spazio, oggi come oggi, difficile da trovare. Ci sono edifici che devono essere ristrutturati, al momento la Provincia sta vagliando varie opzioni. Si entrerà nel vivo già nelle prossime settimane e si cercherà di sciogliere i nodi di una questione che aspetta di essere sistemata da moltissimo tempo.