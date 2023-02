Il piano per un resort al posto del night

Un resort di lusso al posto del night di Belforte. Era il progetto accarezzato dalla famiglia Mati. Il gruppo, come racconta lo stesso Marcel Mati nelle conversazioni intercettate, aveva acquistato la struttura, e anche due immobili vicini. "Volevo farci la villa per me – spiega l’indagato –, ma poi è venuto fuori che i tecnici, che non erano i miei e mi erano stati mandati da altri, non mi avevano parlato dei vincoli. Non ci si può fare la piscina". Ma il night sarebbe stato oggetto di una conversazione anche con il sindaco di Belforte, che all’imprenditore avrebbe proposto di utilizzare due milioni del Pnrr. "Era un albergo, potrebbe restare un albergo. Si potrebbero ottenere due milioni, tu potresti fare lavori per un milione e mezzo e poi affittarlo al Comune".