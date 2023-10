Il piano provinciale. Autonomia a rischio per otto istituti. Infuriano le polemiche

Entro il 17 novembre - salvo deroga - le Province devono trasmettere alla Regione i Piani provinciali inerenti alla programmazione del dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa 20242025. E’ quanto prevede la delibera della giunta regionale n.1535 del 23 ottobre che fissa le linee di indirizzo. L’espresso richiamo alla deroga è il segnale delle difficoltà esistenti, tanto che già infuriano le polemiche, in una situazione di confusione. Il caso dell’Istituto Bramante - Pannaggi di Macerata, che si vorrebbe accorpare all’Ipsia Corridoni di Corridonia (a dispetto dell’annunciata nascita del polo unico IIS Garibaldi – Bramante – Pannaggi in contrada Lornano), ne è un esempio. Va detto che i singoli istituti scolastici o i Comuni non hanno competenza specifica (le scelte definitive spettano alla Regione) ma è bene che, in una logica di condivisione, siano coinvolti, però possono esprimere solo dei pareri (ovviamente usati per condizionare la decisione finale).

La bozza dei "casi di studio", l’ultima emersa dopo l’incontro tra Regione, Province e organizzazioni sindacali lo scorso 27 settembre, prevede, dal prossimo anno scolastico, la cancellazione nelle Marche di 19 autonomie scolastiche: 8 in provincia di Macerata, 4 in provincia di Pesaro – Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Fermo e una in provincia di Ascoli Piceno. Dalle attuali 229 autonomie, si passerà a 210, numero che scenderà a 208 e a 204 nei due anni successivi. La provincia di Macerata è la più penalizzata, poiché registra sei scuole sottodimensionate e sei scuole normodimensionate, ma limitatamente all’anno in corso.

Il quadro ipotizzato farà scendere gli istituti da 55 a 47, numeri che possono cambiare (inizialmente le cancellazioni previste in provincia erano 11). Questo lo scenario. Un Istituto omnicomprensivo a San Ginesio (zona montana) che assorbirebbe l’IIS Gentili, l’istituto comprensivo Tortoreto e la sede associata di San Ginesio dell’Ipsia Frau di Sarnano. Altro Istituto omnicomprensivo a Sarnano (zona montana) che assorbirebbe l’Ipsia "Frau", la sezione liceo scientifico di Sarnano (ora appartenente all’IIS. Gentili di San Ginesio), e l’istituto comprensivo Leopardi di Sarnano. A Macerata prevista la fusione dell’IIS Bramante con l’IIS Garibaldi, per dar vita a un nuovo istituto di 936 alunni; fusione dell’Ite "Gentili" con l’Ipsia Corridoni di Corridonia, per dar vita ad un istituto di 1.242 alunni. A Cingoli, fusione del locale Istituto comprensivo con l’Istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro, da cui nascerebbe l’Istituto comprensivo Mestica – Coldigioco con 972 alunni. Fusione dell’Itcg "Antinori" di Camerino (esclusa la sede staccata di Matelica che andrebbe all’Ipsia "Pocognoni" della stessa città), con l’IIS "Varano", da cui nascerebbe una scuola con circa 1.100 alunni. Fusione dell’Istituto comprensivo "Betti" di Camerino con l’istituto comprensivo "Monsignor Paoletti" di Pieve Torina, con 798 alunni. A Tolentino fusione dell’Istituto comprensivo "don Bosco", con l’istituto comprensivo "Lucatelli", per dar vita a un solo istituto con 1.587 alunni. Prevista anche l’istituzione di un Cpia (Centro per l’istruzione degli adulti) interprovinciale, aggregando quelli di Fermo e Ascoli a quello di Macerata.

Si tratta di una ipotesi, anche perché la giunta regionale sottolinea come "le operazioni di dimensionamento devono essere attuate tramite un ampio, trasparente ed efficace sistema di concertazione con tutti i soggetti interessati e con gli Uffici scolastici territoriali, al fine di favorirne la massima condivisione con il territorio di riferimento". I tempi, però, stringono.