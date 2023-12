Il piano scuole in ritardo. Lo spettro del commissario

A pochi giorni dalla scadenza dei termini (il 30 dicembre) il piano di dimensionamento degli istituti scolastici ancora non c’è. Se questo non accadrà, al posto della Regione sarà un commissario ad elaborarlo. La riunione di ieri pomeriggio del "Tavolo interistituzionale regionale per l’Istruzione" non ha prodotto una soluzione condivisa. Precisato che fusioni e accorpamenti non riguardano gli edifici, né è previsto alcun trasferimento di studenti, sono girate diverse ipotesi. La Regione, secondo le indicazioni del governo, dovrebbe tagliare per il prossimo anno scolastico 19 autonomie scolastiche (che significa anche cancellare altrettanti posti da preside e segretario).

Sulla base dei piani e delle osservazioni inviati dalle Province, ha messo a punto una sua proposta che, però, prevede un taglio inferiore (4/5 in meno). Per la provincia di Macerata questa prevede tre accorpamenti: fusione dell’istituto comprensivo "Coldigioco" di Apiro con l’istituto comprensivo di Cingoli, con la creazione del nuovo istituto comprensivo "Coldigioco - Mestica" di Cingoli; fusione degli istituti comprensivi "Lucatelli" e "Don Bosco" di Tolentino, con sede della dirigenza al Lucatelli; fusione dell’Iis "Bramante-Pannaggi" di Macerata con sede della dirigenza all’Iis "Garibaldi" di Macerata. Un’altra bozza, questa però, elaborata dall’Ufficio scolastico regionale, oltre a queste fusioni, prevede diversi altri interventi: fusione degli dell’istituto comprensivo "Colmurano", con l’istituto comprensivo "Giovanni XXII" di Mogliano, con sede della dirigenza scolastica a Mogliano; Fusione dell’Ipia "Pocognoni" di Matelica con l’Itcg "Antinori" di Camerino; fusione dell’istituto comprensivo "Della Robbia" di Appignano con l’istituto comprensivo "Cingolani" di Montecassiano, con sede della dirigenza scolastica al "Della Robbia". Prevista anche l’istituzione di due istituti omnicomprensivi, che cioè "contengono" i diversi ordini di scuola. Il primo ha la sede della dirigenza a San Ginesio e comprende: sezione liceo linguistico e scienze umane ora appartenente all’Iis "Gentili" e l’istituto comprensivo "Tortoreto" di San Ginesio; la sede associata di San Ginesio dell’Ipsia "Frau" di Sarnano. Il secondo ha la sede della dirigenza a San Ginesio e comprende: Ipsia " Frau" di Sarnano (compresa le sede associata di Tolentino); sezione liceo scientifico di Sarnano ora appartenente all’Iis "Gentili" di San Ginesio; istituto comprensivo "Leopardi" di Sarnano.

Secondo alcune indiscrezioni, infine, ci sarebbe anche l’ipotesi di annettere il liceo artistico "Cantalamessa" di Macerata al Convitto "Leopardi" (che ha annesse scuola primaria e media). Nella proposta dell’Usr, quindi, sono nove le autonomie che verrebbero cancellate in provincia. Comunque vada, è necessario fare in fretta. Vale la pena ricordare che il periodo per le iscrizioni del prossimo anno scolastico va da dal 18 gennaio al 10 febbraio. Le scuole devono sapere quanto prima come andrà a finire per potersi organizzare.