Il pianoforte di Luisi suona per l’Etiopia, l’iniziativa della Cisl

Il centro culturale Giacomo Leopardi in collaborazione con il sindacato Cisl Marche propone per domani, all’Auditorium del Centro mondiale della poesia alle 18, il concerto per pianoforte con il maestro Gianluca Luisi a scopo benefico: il ricavato andrà a sostegno dell’opera caritativa Yenege Tesfa, School Support, in Etiopia, sostenuta dal sindacato Cisl tramite la struttura consortile Iscos Marche. Il pianista di livello internazionale proporrà "Wanderer fantasie" op.15 D760 e "Improvvisi" op. 90 di Schubert, compositore dalla sensibilità molto vicina a quella di Giacomo Leopardi, Con questa iniziativa l’associazione recanatese intende riprendere un’attività che ha sempre avuto molto a cuore: la proposta di buona musica unita a un’attività caritativa. Per informazioni 320.3077716.