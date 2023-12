Il pianoforte suonato in strada. L’idea dei commercianti fa centro

"Che bello vedere allievi e passanti suonare il pianoforte, in centro è stato un vero pienone". Debora Pennesi, presidente dei commercianti di ‘Centriamo’, esprime soddisfazione per la buona riuscita di ‘CivitaPiano’, l’iniziativa promossa proprio dalla sua associazione insieme con il Comune, con dieci pianoforti posti tra le vie dello struscio a disposizione di tutti. Così, il pomeriggio di shopping e passeggio è stato allietato dalle performance di Francesco Pieroni, Agnese Bonfigli, Diletta Verdicchio con i maestri Alessandro Menichelli, Chiara Cirilli e Licio Cernetti dell’Istituto musicale Vaccaj di Tolentino; Matilde Tosti, Bianca Baiocco, Luca Giorgetti, Raoul Bora e Ezechiele Bartolini della Scuola di musica Gilfredo Cattolica di Civitanova, e da Giulio Chiarini. "Davvero una domenica da ricordare – esulta Pennesi – e vedere sia dei professionisti che gente comune, come anziani e bambini, fermarsi per suonare mi ha fatto molto piacere. Segno che l’iniziativa è andata come speravamo o forse anche meglio".

Giudizio positivo anche dal punto di vista degli affari: "Fortunatamente il meteo è stato dalla nostra parte – afferma –, dato che le temperature non erano molto rigide. I negozi erano tutti aperti e ho visto parecchia gente al loro interno. Dunque, i commercianti sono soddisfatti e ora l’intento è quello di trasformare ‘CivitaPiano’ in un appuntamento con cadenza annuale".