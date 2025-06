Il piazzale delle ex Casermette: "Omaggio alle Fiamme Gialle, luogo che continua a crescere"

Intitolato alle Fiamme Gialle d’Italia il piazzale antistante alle scuola alle ex Casermette. Nel 250esimo anniversario dalla fondazione della guardia di finanza, associazioni d’arma e istituzioni sono accorse al parco, rigenerato recentemente, per la scopertura della targa. La vicesindaco Francesca D’Alessandro ha ricordato: "Questo è un giorno di memoria e gratitudine. Questa parte della città ha una lunga tradizione militare. Ha ospitato l’aeronautica militare dal ‘48, poi è arrivata la guardia di finanza negli anni ‘90, rimasta fino al 2015, divenendo per molti militari una seconda casa. L’intitolazione vuole essere un concreto segno di riconoscenza ad un corpo che tutela la legalità e contrasta ogni forma di illecito". "Questo luogo cresce, sia per interesse che per frequentazione, non solo per i mille studenti che entrano alla Alighieri e alla Mestica al mattino, ma anche nelle ore centrali della giornata – racconta l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Marchiori –. L’attrattività crescerà ulteriormente con l’apertura del polo natatorio". L’assessore alla sicurezza Paolo Renna ha ricordato la sua esperienza nella GdF e raccontato che "abbiamo voluto dare un segnale ai giovanissimi che passano qui, con questa intitolazione chiudiamo il cerchio della storia della caserma Armando Di Tullio". "Questo parco – aggiunge il comandante provinciale Ferdinando Mazzacuva – sorge nel luogo in cui nel settembre ‘95 veniva aperto il quarto battaglione allievi finanzieri, con nove corsi che nel tempo si sono succeduti. Migliaia di ragazzi hanno conosciuto Macerata per formarsi e poi partire, al termine, conservando ricordi ed emozioni vissute qui". Il prefetto Isabella Fusiello ha ricordato come "chi frequenterà questo parco alzando gli occhi alla targa leggerà e ricorderà la storia di questa zona. Sarebbe giusto vedere altre aree intitolate alla polizia di stato e ai carabinieri". Presenti molte associazioni d’arma, l’associazione nazionale polizia di stato e dell’aeronautica.