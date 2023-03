Il piazzale di Confartigianato intitolato a Tambroni, domani mattina la cerimonia

Sarà intitolato all’onorevole Rodolfo Tambroni Armaroli, storico fondatore dell’associazione territoriale di Macerata, il piazzale antistante alla sede Confartigianato di Macerata, ora in via Pesaro 21. La cerimonia, organizzata con il Comune, è in programma domani alla presenza delle più alte cariche civili, militari e religiose, nell’ambito della giornata del valore artigiano istituita da Confartigianato nazionale. Alle 10.45 nell’auditorium dell’associazione ci saranno i saluti del sindaco Sandro Parcaroli e del presidente di Confartigianato Enzo Mengoni. Seguiranno gli interventi di Patrizia Tambroni Armaroli e dell’avvocato Gianni Vagni. La cerimonia si concluderà con l’intitolazione del piazzale. La cittadinanza è invitata a partecipare.