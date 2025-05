Il piazzale nel nome di don Elio

Al Buon Pastore di Collevario domenica pomeriggio, dopo la messa presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi e concelebrata dal alcuni sacerdoti provenienti da quella parrocchia, si è tenuta la cerimonia di intitolazione a don Elio Borgiani – primo parroco e uomo buono – del piazzale. La scopertura della targa è stata fatta dai suoi due fratelli alla presenza dei familiari e di moltissime persone commosse e riconoscenti. Il vescovo ha spiegato che la targa è per ricordare una persona che si è data da fare per il bene di tutta la comunità, non solo per chi frequentava la chiesa ma per tutti gli abitanti del quartiere. Ha aggiunto che era un prete piccolo ma pieno di coraggio e voglia di fare, e che fra le tante cose, ha creato il senso di identità, e di orgoglio, a tutti gli abitanti di Collevario. "Questo è un quartiere cresciuto – ha continuato il sindaco Sandro Parcaroli – grazie a don Elio". "Era un uomo di grande fede e umiltà – ha detto la consigliera regionale Anna Menghi – e sono qui per ringraziarlo". "Don Elio ha dato il contributo a costruire materialmente una chiesa – ha proseguito l’assessore Andrea Marchiori –, ma ha dato soprattutto il contributo, che ogni cristiano deve dare, a costruire ‘la Chiesa’". "È stato – ha concluso il parroco don Egidio Tittarelli – un uomo dell’ascolto e dell’accoglienza. Conosceva tutti e a tutti era vicino. Un buon pastore che invitata tutti a seguire il Buon Pastore, a cui è dedicata la chiesa".