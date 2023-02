"Il Piccolo Mondo" in scena al Mugellini

Nuovo appuntamento al teatro Mugellini di Potenza Picena. Domenica alle 17.30, andrà in scena per la gioia dei bambini "Il Piccolo Mondo", con gli attori della Compagnia Circolabile. Lo spettacolo narra, senza il bisogno di parole, un viaggio giocoso e clownesco tra spazzatura, oggetti animati e di riuso. Nulla è da buttare prima che abbia vissuto una seconda vita: la poesia di un sacchetto di plastica al vento, la magia del vuoto di una bottiglia, la ricchezza di una goccia d’acqua. Il costo del biglietto è di 12 euro, ridotto 6 euro (fino ai 12 anni). Le prevendite sono acquistabili su Ciaotickets o nei rivenditori autorizzati (al Caffè dello Sport a Potenza Picena e alla Tabaccheria Punto & Virgola a Porto Potenza Picena). Per info: 3395045411.