"Il piccolo principe", lo spettacolo di Violini al teatro Mestica

Domani alle 21.15, al teatro Giovanni Mestica di Apiro, l’attore e

doppiatore Luca Violini proporrà "Il piccolo principe", spettacolo di RadioTeatro, liberamente tratto dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry. Con grande semplicità e poesia, la celeberrima opera tratta di argomenti quali amicizia, amore e senso della vita utilizzando un linguaggio “bambino”, ma rivolgendosi a un pubblico di tutte le età. Sul palco, Violini metterà in evidenza gli insegnamenti che lo hanno più colpito, legati alla riscoperta della creatività e all’immaginazione, ai piccoli piaceri della vita e alla necessità di appropriarsi del proprio tempo per vivere in serenità e con curiosità. "Non si vede bene che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi" è l’assioma che l’artista ha fatto suo proprio nel RadioTeatro. Ingresso: 12 euro intero, 8 ridotto. Info e prenotazioni: 320.5623974.