"Il piccolo Tibet",. Cristini presenta la guida su Elcito

Due serate di presentazione per la nuova guida "Elcito, il piccolo Tibet delle Marche", curata da Luca Maria Cristini e pubblicata dall’editore Claudio Ciabochi per la collana "Marche in tasca". Il primo appuntamento si terrà domani, a partire dalle ore 18, alla Bottega del Libro a Macerata, in corso della Repubblica. Cristini dialogherà con la giornalista Alessandra Pierini. Dopodomani, alle 17.30, nell’Abbazia di Sant’Urbano ad Apiro, in Contrada Sant’Urbano, l’autore sarà in dialogo con il giornalista Leonardo Giorgi.