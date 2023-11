Il Pieranunzi European Trio in concerto al Lauro Rossi dopo il laboratorio di Unimc

Il rapporto tra composizione e improvvisazione sarà al centro di un workshop organizzato a Fermo per oggi e domani dal Centro interuniversitario per la ricerca musicologica (Ceirm) diretto da Vincenzo Caporaletti, che consorzia l’Università di Macerata con i Conservatori di Fermo e Pescara, in collaborazione con l’Associazione Sferisterio. Saranno analizzate in tempo reale la performance dell’Enrico Pieranunzi European Trio, tra le formazioni stellari del jazz europeo, con il batterista francese André Ceccarelli e il contrabbassista danese Thomas Fonnesbaek accanto al pianista. In conclusione, domani alle 21 al teatro Lauro Rossi, il trio si esibirà in un concerto a ingresso gratuito. Info e biglietteria: 0733.230735.